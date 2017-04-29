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صورة سيلفي لشاب وفتاة تثير الرعب على مواقع التواصل الاجتماعي.. وهذا تعليق الشاب

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صورة سيلفي لشاب وفتاة تثير الرعب على مواقع التواصل الاجتماعي.. وهذا تعليق الشاب صورة سيلفي لشاب وفتاة تثير الرعب على مواقع التواصل الاجتماعي.. وهذا تعليق الشاب

قام شاب بنشر صورة سيلفي على موقع التواصل الاجتماعي تجمع بينه وبين صديقته وهما يبتسمان، ولكن الصورة لم تكن مثل غيرها التي قد نمر عليها مرور الكرام، حيث أثارت الصورة الرعب والخوف في نفس كل من رآها.

حيث ظهر الشاب والفتاة ينظران إلى كاميرا التصوير وهم يبتسمان ابتسامة عريضة لالتقاط صورة سيلفي، لكن إذا دققنا في خلفية الصورة نجد وكأن الفتاة لها وجهين وجه أمام الكاميرا، ووجه آخر أمام المرآة.

 

وعلق الشاب على تلك الصورة قائلا:”أنه يحب صديقته حتى لو كانت جوزاء”، فيما علق أحد الأشخاص على الصورة قائلا أنه يأمل أن يكون تفسير تلك الصورة يرجع لاستخدام الفوتوشوب، وإلا سيكون الأمر مرعب.

 

المصدر : مصرفايف

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