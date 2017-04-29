مباحث مرور الوادي الجديد تضبط 4 سيارات مهربة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

ضبطت مباحث المرور في محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، بقيادة المقدم عمرو أحمد صالح، مدير إدارة مباحث المرور بالمحافظة، 4 سيارات مهربة من الخارج، مجهولة المصدر.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء أحمد عبد الغفار، إخطارًا من النقيب أحمد ربيع، معاون مباحث مرور المحافظة، بضبط 4 سيارات مهربة من الخارج، مجهولة المصدر، في مناطق متفرقة بمركزي الفرافرة والخارجة، وذلك خلال حملة مرورية مكبرة.

جرى التحفظ على السيارات المهربة، وحررت المحاضر أرقام 984 ، 1397 جنح مرور الخارجة والفرافرة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات. ​