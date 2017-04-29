توريد 35 ألفًا و582 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

أعلن محافظ الشرقية، اللواء خالد سعيد، أن كمية الأقماح المحلية الموردة للموسم الحالي بلغت 35 ألفًا و582 طنًا و743 كيلو إلى الآن، لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن صوامع مدينة الحسينية استقبلت 10 آلاف و119 طنًا و850 كيلو قمح، فيما استقبلت شونة الحسينية 3 آلاف و560 طن و47 كيلو، بينما استقبلت صوامع ههيا 13 ألفًا و236 طنًا و422 كيلو، ومضرب الزقازيق 860 طنًا و746 كيلو.

كما استقبلت شونة مشتول السوق 159 طنًا و667 كيلو قمح، فيما استقبلت شونة الغابة 25 طنًا و565 كيلو، واستقبلت صومعة الزقازيق المعدنية ألفين و730 طن و95 كيلو، بينما استقبلت شونة القرين 633 طنًا و95 كيلو، وشونة العزيزية 53 طنًا و340 كيلو.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال الموسم الزراعي الحالي لتوريد القمح المحلي بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم داخل نطاق المحافظة تبلغ 381 ألفًا و492 فدانًا.

وأضاف أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام 37 صومعة وشونة، بسعة تخزينية 441 ألفًا و109 أطنان، فيما يبلغ عدد الصوامع والشون المطورة الخاصة نحو 17 صومعة وشونة، بسعة تخزينية 171 ألفًا و199 طنًا؛ بإجمالي 54 صومعة وشونة، وبطاقة استيعابية 612 ألفًا و308 أطنان، مشددًا على أنه تم تحديد 5 نقاط للتجميع بمراكز "الحسينية، والصالحية، وديرب نجم، وأبو كبير، وههيا"؛ للتيسير على المزارعين ولتقليل الفاقد