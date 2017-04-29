محافظ السويس يوافق على عودة حفلات "ليالي أضواء المدينة"

السويس - حسام الدين أحمد:

وافق محافظ السويس، اللواء أحمد حامد، على انطلاق حفلات "ليالي أضواء المدينة" مرة أخرى من أرض المحافظة، بما يعود بالنفع سياحيًا على المدينة.

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من ممثلي الإذاعة المصرية، ضم الإعلامية نادية مبروك رئيس الإذاعة، وأمل مسعود نائب الرئيس، ومحمد يوسف مدير إذاعة الشرق الأوسط.

وأكد المحافظ خلال لقائه الوفد على ضرورة عودة حفلات أضواء المدينة بالصورة التي تعيد للأذهان حالة الرواج السياحي والانتعاش الاقتصادي الذي كانت تشهده منطقة السخنة والمحافظة كلها قبل ثورة يناير.

إلى ذلك، أشار المحافظ إلى استقباله لجنة من الإذاعة خلال أيام لاختيار المكان المقرر إقامة الحفلات به، وكذا التوقيت الزمني، وفقًا لبرنامج ليالي أضواء المدينة.

وطالب حامد بإنشاء ستوديو خاص للإذاعة بمحافظة السويس، بما يمكنها من تقديم خدمات إذاعية وإعداد برامج ولقاءات مباشرة من أرض السويس.