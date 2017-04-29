أخبار عاجلة

ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 1 مايو 2017 مع ماغي فرح -
خالد الجندي: لازم تستعد للصلاة قبل الأذان عشان لو اتفاجئت بالأذان هتتفاجئ بملك الموت -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 30-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " جاسمين طه " -
تشكيل لجنة لذوي الإعاقة بوزارة الصحة -
جمعة: تداول الفتاوى الشاذة على «فيسبوك» حرام -
رغم إعلان لقائهم بوزير الصحة.. «أطباء التكليف»: الاعتصام مستمر -
نائب: تقدمت بطلب إحاطة لوزير الداخلية لعمل صفحة وهمية باسمي على «فيسبوك» -
4 لجان برلمانية تنجز قانون مزاولة الصيدلة ورفع رسوم التفتيش على مخازن الأدوية -
الكنيسة الكاثوليكية: البابا فرنسيس تمنى لو طالت زيارته لمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ السويس يوافق على عودة حفلات "ليالي أضواء المدينة"

Google+ Print
محافظ السويس يوافق على عودة حفلات "ليالي أضواء المدينة" محافظ السويس يوافق على عودة حفلات "ليالي أضواء المدينة"

مصراوي Masrawy

محافظ السويس اللواء أحمد حامد

السويس - حسام الدين أحمد:

وافق محافظ السويس، اللواء أحمد حامد، على انطلاق حفلات "ليالي أضواء المدينة" مرة أخرى من أرض المحافظة، بما يعود بالنفع سياحيًا على المدينة.

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من ممثلي الإذاعة المصرية، ضم الإعلامية نادية مبروك رئيس الإذاعة، وأمل مسعود نائب الرئيس، ومحمد يوسف مدير إذاعة الشرق الأوسط.

وأكد المحافظ خلال لقائه الوفد على ضرورة عودة حفلات أضواء المدينة بالصورة التي تعيد للأذهان حالة الرواج السياحي والانتعاش الاقتصادي الذي كانت تشهده منطقة السخنة والمحافظة كلها قبل ثورة يناير.

إلى ذلك، أشار المحافظ إلى استقباله لجنة من الإذاعة خلال أيام لاختيار المكان المقرر إقامة الحفلات به، وكذا التوقيت الزمني، وفقًا لبرنامج ليالي أضواء المدينة.

وطالب حامد بإنشاء ستوديو خاص للإذاعة بمحافظة السويس، بما يمكنها من تقديم خدمات إذاعية وإعداد برامج ولقاءات مباشرة من أرض السويس.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رحلة البابا فرنسيس إلى مصر في 27 ساعة

رحلة البابا فرنسيس إلى مصر في 27 ساعة

"والي": لجنة من وزارة الصحة لحل مشكلة المعاقين.. وتركيب رافعات بالمواصلات

"والي": لجنة من وزارة الصحة لحل مشكلة المعاقين.. وتركيب رافعات بالمواصلات

بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس خاصة بالقوات المسلحة عبر ميناء بورسعيد

بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس خاصة بالقوات المسلحة عبر ميناء بورسعيد

تقرير حكومي: أكثر من مليون ونصف حالة تعدي على الأرض الزراعية منذ 25 يناير

تقرير حكومي: أكثر من مليون ونصف حالة تعدي على الأرض الزراعية منذ 25 يناير