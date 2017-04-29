مدير أمن سوهاج: خروج 4 من مصابي حادث تصادم سيارتين بطريق الجامعة

كتب - فتحي عمر:

قال اللواء مصطفى مقبل، مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، إن ٤ طلاب من مصابي حادث تصادم سيارتين، غادروا مستشفى سوهاج الجامعي.

أصيب 14 طالبًا وطالبة بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق الجامعة الجديدة بالكوامل؛ بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

وأضاف "مقبل"، في تصريحات لمصراوي، أن باقي المصابين يتلقون العلاج داخل مستشفيي سوهاج العام والجامعي.

المصابون هم: الحسيني علي محمد، كلية الهندسة، ياسر عباس مرسي، كلية الهندسة، خالد محمد عبد الرازق، كلية الهندسة، طه طلعت أنور، كلية التربية، يوسف محمد محمود، دبلومة آثار إسلامي، يثرب محمد محمود، دبلومة لغة عربية، مروة حسن محمود، دبلومة تربوية، ثناء تمام عز العرب، دبلومة تربوية، شيماء حسان محمود، دبلومة تربوية، مكرم سمير الديب، كلية الهندسة، كورولوس فؤاد، كلية الهندسة، عبد الله أحمد محمد، كلية التربية، سارة سعد مهران، كلية الزراعة، علي محمد البدري، كلية الهندسة.