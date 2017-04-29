أخبار عاجلة

ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 1 مايو 2017 مع ماغي فرح -
خالد الجندي: لازم تستعد للصلاة قبل الأذان عشان لو اتفاجئت بالأذان هتتفاجئ بملك الموت -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 30-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " جاسمين طه " -
تشكيل لجنة لذوي الإعاقة بوزارة الصحة -
جمعة: تداول الفتاوى الشاذة على «فيسبوك» حرام -
رغم إعلان لقائهم بوزير الصحة.. «أطباء التكليف»: الاعتصام مستمر -
نائب: تقدمت بطلب إحاطة لوزير الداخلية لعمل صفحة وهمية باسمي على «فيسبوك» -
4 لجان برلمانية تنجز قانون مزاولة الصيدلة ورفع رسوم التفتيش على مخازن الأدوية -
الكنيسة الكاثوليكية: البابا فرنسيس تمنى لو طالت زيارته لمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إعادة فتح كوبري شمال طرة بعد تركيب دعامات حديدية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إعادة فتح كوبري شمال طرة بعد تركيب دعامات حديدية (1)إعادة فتح كوبري شمال طرة بعد تركيب دعامات حديدية (1)

إعادة فتح كوبري شمال طرة بعد تركيب دعامات حديدية (2)إعادة فتح كوبري شمال طرة بعد تركيب دعامات حديدية (2)

إعادة فتح كوبري شمال طرة بعد تركيب دعامات حديديةإعادة فتح كوبري شمال طرة بعد تركيب دعامات حديدية

إعادة فتح كوبري شمال طرة بعد تركيب دعامات حديدية (4)إعادة فتح كوبري شمال طرة بعد تركيب دعامات حديدية (4)

كتب - فتحي عمر:

أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم السبت، فتح الحارة اليسرى من كوبري شمال طرة بعد الانتهاء من تركيب دعامات حديدية للكوبري.

وأكد مصدر أمني، أنه تم فتح الحارة اليسرى لنقل حركة المرور من كورنيش المعادب إلى منطقة الأوتوستراد.

يٌشار إلى أنه تم إغلاق الكوبري، الخميس الماضي؛ لتنفيذ أعمال تركيب الدعامات؛ بسبب وجود خطورة على جسم الكوبري.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رحلة البابا فرنسيس إلى مصر في 27 ساعة

رحلة البابا فرنسيس إلى مصر في 27 ساعة

"والي": لجنة من وزارة الصحة لحل مشكلة المعاقين.. وتركيب رافعات بالمواصلات

"والي": لجنة من وزارة الصحة لحل مشكلة المعاقين.. وتركيب رافعات بالمواصلات

بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس خاصة بالقوات المسلحة عبر ميناء بورسعيد

بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس خاصة بالقوات المسلحة عبر ميناء بورسعيد

تقرير حكومي: أكثر من مليون ونصف حالة تعدي على الأرض الزراعية منذ 25 يناير

تقرير حكومي: أكثر من مليون ونصف حالة تعدي على الأرض الزراعية منذ 25 يناير