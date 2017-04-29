بالصور.. إعادة فتح كوبري شمال طرة بعد تركيب دعامات حديدية

كتب - فتحي عمر:

أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم السبت، فتح الحارة اليسرى من كوبري شمال طرة بعد الانتهاء من تركيب دعامات حديدية للكوبري.

وأكد مصدر أمني، أنه تم فتح الحارة اليسرى لنقل حركة المرور من كورنيش المعادب إلى منطقة الأوتوستراد.

يٌشار إلى أنه تم إغلاق الكوبري، الخميس الماضي؛ لتنفيذ أعمال تركيب الدعامات؛ بسبب وجود خطورة على جسم الكوبري.