بعد الزمالك.. وزير الأوقاف يخطب الجمعة المقبلة من النادي الأهلي

كتب ــ محمود مصطفى:

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة، في مسجد النادي الأهلي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان السبت، أنها ستهدي النادي الأهلي مجموعة متميزة من أهم إصداراتها الفكرية، وبخاصة في مواجهة الفكر المتطرف، ونشر الفكر الوسطي السمح، مع بعض الكتب المترجمة باللغات الأجنبية، وفي مقدمتها كتاب "مفاهيم يجب أن تصحح"، إيمانا منها بضرورة وأهمية نشر الفكر الوسطي بين الشباب.

كان وزير الأوقاف، أدى خطبة الجمعة قبل الماضية، من مسجد نادي الزمالك، في إطار التواصل مع الشباب والقيادات الرياضية، وإيمانا بدورها المؤثر في توجيه الشباب نحو القيم الإيجابية الأخلاقية والوطنية.

وخصصت وزراة الأوقاف، خطية الجمعة المقبلة، للحديث عن "حرمة المال العام وثواب صيانته وتنميته".​