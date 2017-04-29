«الوطنية للصحافة» تختار الهواري للمالية وثابت للتطوير وشارل للخارجية

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مكرم من مكتب وزير الإعلام: سنرفع تلال المشاكل من أمام الصحفيين

انتهت الهيئة الوطنية للصحافة من تشكيل لجانها الداخلية في اجتماع اليوم السبت، الذي عقد برئاسة عبد الله حسن، وكيل الهيئة بعد اعتذار كرم جبر رئيس الهيئة، عن عدم حضور الاجتماع.

وقررت الهيئة، اختيار شارل فؤاد مقررًا للجنة العلاقات الخارجية ومحمد الهواري مقررًا للجنة المالية وعلاء ثابت مقررًا للجنة التدريب والتطوير.

وفى سياق موازٍ، تسلم مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكتبه في مقر وزارة الإعلام بالدور التاسع بماسبيرو، بعد الأزمة التي أثيرت بينه وبين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين.

وتفقد نقيب الصحفيين الأسبق المقر للاطلاع على طبيعة العمل به، وكان فى استقباله حاتم زكريا وصالح الصالحي وجمال شوقي من أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعدد من الموظفين بمقر المجلس الأعلى.

وقال مكرم، إن المجلس يسعى لبحث الرؤى المشتركة بينه وبين الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة حول كيفية إصلاح الوضع فى الإعلام والصحافة.

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وأضاف مكرم في تصريحات صحفية له، أن هناك قواسم مشتركة بين الهيئات الإعلامية، وهناك توافق على أن تجتمع الهيئات سويا لإعداد لائحة تنفيذية موحدة، وهناك توافق على أن يكون رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مشارك فى اختيار قيادات المؤسسات الصحفية القومية، فى غضون أسابيع سننظم ماكينة العمل في الهيئات".

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن حجم المسئولية كبير وضخم والمهمة صعبة وطويلة وشاقة، مضيفًا: "ربنا يوفقنا ألا نظلم أحدًا، ونرفع التلال المتراكمة من المشاكل المتواجدة أمام الصحفيين".

وفى سياق موازٍ، افتتح مكرم الدورات التدريبية لاتحاد الصحفيين الأفارقة، وقال إن مصر منذ الأزل جزء من إفريقيا، وجزء من العرب، متابعا: "قضيتنا المشتركة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصرهي الوحدة".

وأشار، إلى أن عدد المتدربين من إفريقيا بالدورات التدريبية لاتحاد الصحفيين الأفارقة، بلغت 2000 صحفي، موضحا أن القاهرة عندما تقوم بتدريب الصحفيين الأفارقة، تقوم بتدريبهم صحفيًا، وليس سياسيًا.

وتابع مكرم محمد أحمد قائلا: "بدون جهود مصر وإفريقيا ودول حوض النيل، سيصعب على القارة تجاوز المشكلات الموجودة، نريد للقارة أن تغوص عمقًا فيما وراء فكتوريا".