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البابا تواضروس يصل إيطاليا للمشاركة في مؤتمر "كهنة أوروبا"

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البابا تواضروس يصل إيطاليا للمشاركة في مؤتمر "كهنة أوروبا" البابا تواضروس يصل إيطاليا للمشاركة في مؤتمر "كهنة أوروبا"

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البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرا

ميلانو - (أ ش أ):

وصل مطار ميلانو اليوم السبت، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية؛ للمشاركة في مؤتمر كهنة الكنيسة المصرية بأوروبا والذي تقام فعالياته في ضيافة إيبارشية ميلانو.

ويرافق قداسة البابا خلال الزيارة الأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية، والقس أنجيلوس إسحق سكرتير البابا تواضروس.

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