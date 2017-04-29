الفريق حجازي يلتقي المبعوث الأممي لدعم ليبيا

كتب- مصطفى المنشاوي:

التقى الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالمبعوث الأممي لدعم ليبيا مارتن كوبلر، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء استعراض وتبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الوفاق الوطني.

وأكد الفريق حجازي -بحسب بيان صادر عن القوات المسلحة اليوم السبت- حرص الدولة المصرية على تسوية الأزمة الليبية في إطار توافق ليبي مبني على الثوابت الوطنية وعلى رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية ومصالح الشعب الليبي.

وعبر المبعوث الأممي عن اعتزازه بالجهود المصرية الداعمة للحوار وتحقيق الإتفاق السياسي والتوافق حول القضايا المطروحة، مؤكدًا أهمية استمرار تنسيق الجهود الإقليمية والدولية من أجل الخروج من حالة الإنسداد السياسي التي تواجهها ليبيا في المرحلة الحالية وخلق أفق سياسي يجمع مختلف الفصائل والقوى الفاعلة في ليبيا.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.