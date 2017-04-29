أخبار عاجلة

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 1 مايو 2017 مع ماغي فرح -
خالد الجندي: لازم تستعد للصلاة قبل الأذان عشان لو اتفاجئت بالأذان هتتفاجئ بملك الموت -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 30-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " جاسمين طه " -
تشكيل لجنة لذوي الإعاقة بوزارة الصحة -
جمعة: تداول الفتاوى الشاذة على «فيسبوك» حرام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

استمرار التدابير الاحترازية لأعضاء فرقة أطفال الشوارع 45 يومًا

Google+ Print
استمرار التدابير الاحترازية لأعضاء فرقة أطفال الشوارع 45 يومًا استمرار التدابير الاحترازية لأعضاء فرقة أطفال الشوارع 45 يومًا

مصراوي Masrawy

فرقة أطفال الشوارع

كتب - محمود السعيد:

قررت الدائرة 167 جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم السبت، تجديد التدابير الاحترازية لأعضاء فرقة أطفال شوارع، 45 يومًا، وذلك على خلفية ضبطهم بعد نشر فيديوهات عبر موقع الـ "يوتيوب" العام الماضي.

يذكر أن حازم صلاح الدين، دفاع الفرقة طالب بإلغاء التدابير الاحترازية عن المتهمين وذلك نظرا لإلزامهم بالذهاب إلى القسم مرتين أسبوعيا.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، أسندت إلى كل من محمد عادل أبو الفضل ومحمد عبد المجيد جبر ومحمد دسوقى سيد ومحمد يحيى تهمة التحريض على الاشتراك في التظاهرات والتجمهر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رحلة البابا فرنسيس إلى مصر في 27 ساعة

رحلة البابا فرنسيس إلى مصر في 27 ساعة

"والي": لجنة من وزارة الصحة لحل مشكلة المعاقين.. وتركيب رافعات بالمواصلات

"والي": لجنة من وزارة الصحة لحل مشكلة المعاقين.. وتركيب رافعات بالمواصلات

بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس خاصة بالقوات المسلحة عبر ميناء بورسعيد

بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس خاصة بالقوات المسلحة عبر ميناء بورسعيد

تقرير حكومي: أكثر من مليون ونصف حالة تعدي على الأرض الزراعية منذ 25 يناير

تقرير حكومي: أكثر من مليون ونصف حالة تعدي على الأرض الزراعية منذ 25 يناير