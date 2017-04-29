استمرار التدابير الاحترازية لأعضاء فرقة أطفال الشوارع 45 يومًا

كتب - محمود السعيد:

قررت الدائرة 167 جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم السبت، تجديد التدابير الاحترازية لأعضاء فرقة أطفال شوارع، 45 يومًا، وذلك على خلفية ضبطهم بعد نشر فيديوهات عبر موقع الـ "يوتيوب" العام الماضي.

يذكر أن حازم صلاح الدين، دفاع الفرقة طالب بإلغاء التدابير الاحترازية عن المتهمين وذلك نظرا لإلزامهم بالذهاب إلى القسم مرتين أسبوعيا.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، أسندت إلى كل من محمد عادل أبو الفضل ومحمد عبد المجيد جبر ومحمد دسوقى سيد ومحمد يحيى تهمة التحريض على الاشتراك في التظاهرات والتجمهر.