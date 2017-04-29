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لتقاعسه عن العمل.. إحالة موظف بحي وسط الإسكندرية لـ "الإدارية"

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لتقاعسه عن العمل.. إحالة موظف بحي وسط الإسكندرية لـ "الإدارية" لتقاعسه عن العمل.. إحالة موظف بحي وسط الإسكندرية لـ "الإدارية"

مصراوي Masrawy

محمد سلطان محافظ الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

قرر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، إحالة موظف بالإدارة الهندسية بحي وسط للنيابة الإدارية، وذلك لتقاعسه عن العمل وتغيبه لفترات طويلة مما تسبب فى تعطيل إزالة عقارات مخالفة.

وقال سلطان إن الموظف المذكور وُيدعى "أ.م.أ" أهمل في مهام عمله، وأضر بالصالح العام، وذلك بعدم تنفيذ توصيات جهاز تفتيش الفني على أعمال البناء للعقار رقم ١٠٨ بشارع ممفيس الإبراهيمية.

وأشار إلى أن الموظف امتنع أيضًا عن الرد على شكوى مقدمة من أحد المواطنين بشأن تضرره من استيلاء البلطجية على عقار آخر رقم ١٩ بشارع طاهر باشا بالحضرة القبلية، وهدمه وإعادة بنائه، ما أدى إلى تأخر التعامل مع الشكوى السالفة من قبل أجهزة الحي.

وأضاف المحافظ: "يجب توقيع أقصى عقوبة على الموظف وتحويله إلى النيابة الإدارية بعد خصم أجره ليكون عبرة لأي موظف يؤخر التعامل شكاوى المواطنين".

يشار إلى أن القرار هو الثاني على التوالي خلال 72 ساعة، إذ قرر المحافظ إحالة موظف آخر بحي وسط للنيابة الإدارية، يوم الخميس الماضي، لتسببه في تعطيل إزالة 6 عقارات مخالفة.​

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