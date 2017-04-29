وصفة اللبن السحرية لإزالة الشعر نهائياً من الجسم بدون عودة

شيماء مصطفى

تعاني بعض السيدات والفتيات من مشاكل الشعر الزائد في الجسم كما أن الفتيات يبحثون عن طريقة للتخلص من الشعر نهائياً، حيث أنهم يستخدمون الطرق التقليدية المعروفة كاستخدام الحلاوة والشمع كما أنهم يقوموا باستخدام ماكينات إزالة الشعر ولكن هذه الأدوات لا تعمل علي القضاء نهائيا من الشعر .

وصفة اللبن لإزالة الشعر نهائياً

مكونات الوصفة هي :

قطن

حليب (لبن)

قطع ثلج

طريقة الاستخدام

في البداية قومي بإزالة الشعر من الجسم بالطرق العادية سواء كان عن طريق الحلاوة أو الشمع، وتأكدي من إزالة الشعر من جذوره ثم قومي بوضع قطع من الثلج في إناء ثم قومي بإضافة الحليب واخلطيهم معاً ثم قومي بوضع قطعة من القطن وقومي بوضعه على المنطقة المراد إزالة الشعر منها نهائيا ودلكي بها لمدة تصل إلى 15 دقيقة .

وينبغي عليكِ سيدتي الاستمرار في استخدام وصفة اللبن السحرية وتكرارها ثلاث مرات أسبوعياً وذلك لكي تجدي النتيجة الفعالة، وسوف تشاهدين الفرق في الحصول على أفضل نتائج مرضية في عدم نمو الشعر نهائياً.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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