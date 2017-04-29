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شرطة النقل تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح مستشفى سرطان الأطفال (صور) -
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شرطة النقل تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح مستشفى سرطان الأطفال (صور)

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كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

نظمت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، برئاسة اللواء قاسم حسين، اليوم السبت، حملة للتبرع بالدم لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357.

شارك في الحملة التي تم تنظيمها بمركز تدريب "أبو زعبل" 300 مجند، وعدد من الضباط والأفراد بالتنسيق مع قطاعي حقوق الإنسان والخدمات الطبية.

تأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بتوطيد أواصر الثقة بين المواطنين وجهاز الشرطة ومراعاة البعد الإنساني.

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