الأعلى للجامعات الخاصة: 10% زيادة بمصروفات العام الدراسي الجديد

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عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، اجتماعا، ظهر اليوم السبت، وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، واتفق على قرارت جديدة أبرزها ضرورة التسويق الجيد للتعليم المصرى فى الخارج.

وأكد عبد الغفار، أهمية التعاون بين الجامعات الخاصة والبنوك فى مجال تمويل البحوث العلمية، مشيرا إلى أنه بصدد الاتفاق على تخصيص قروض تعليمية لتمويل البعثات الخارجية لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، ووجه الوزير أعضاء المجلس بمزيد من التعاون بهدف تمويل قروض للدراسة بالخارج.

وشدد على ضرورة التسويق الجيد للتعليم المصرى فى الخارج، بهدف جذب أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وذلك فى ظل المنافسة الشديدة التى تشهدها الجامعات المصرية فى الفترة الحالية، مشيراً إلى مبادرة مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع وزارة التعليم العالى لتسويق التعليم المصرى بالدول العربية والإفريقية من خلال تنظيم معرض بدولة الكويت خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على ضرورة الإستفادة من المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج فى تسويق هذه البرامج.

وأوصى المجلس بضرورة عدم زيادة المصروفات الدراسية عن 10% على الطلاب الجدد بالجامعات الخاصة خلال العام الجامعى القادم 2017/2018.

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كما اعتمد المجلس محضر اجتماع لجنة شئون الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية، وتمت الموافقة على إنشاء إدارة للوافدين بكل جامعة مختصة بشئون طلاب الوافدين بالتنسيق مع رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة بهدف وضع آلية لزيادة أعداد الوافدين بكل من الجامعات الخاصة والحكومية.

كما اعتمد المجلس محضر اجتماع لجنة الدراسات العليا والعلاقات الخارجية للجامعات الخاصة والأهلية، حيث تمت الموافقة على بدء الدراسة ببرنامج هندسة الميكاترونيكس بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل الأهلية، وذلك إعتبارا من العام الدراسى القادم 2017/2018.

وأوصى المجلس ببدء الدراسة بجامعة المستقبل فى برنامج الماجستير فى تخصص هندسة الاتصالات متسعة النطاق الترددى، وبرنامج دبلوم تقنية هندسة الاتصالات (نقل البيانات) ، وذلك اعتبارا من العام الدراسى القادم 2017/2018.

و أحيط المجلس علماً بعدد من الموضوعات الهامة منها، قرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على توصية لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية على برنامج الدكتوراه المزدوجة فى تخصص علوم الحاسب بين مجموعة من الجامعات المصرية والفرنسية، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات على لائحة برنامج الماجستير المشترك، ضوابط إنشاء مؤسسات التعليم العالى التكنولوجى، والقرار الوزارى الخاص بتشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وكذلك القرارات الوزارية الخاصة بإعادة تشكيل لجان منبثقة عن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وهى: شئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والعلاقات الخارجية، وفحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية.