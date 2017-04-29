أخبار عاجلة

مواقف رائعة فعلها رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام مع النصارى -
8 الصبح - الفريق مهاب مميش : تركنا شباب سيناء من دون فرص عمل وأمل مما جعلها مطمع للإرهاب -
8 الصبح - الفريق مهاب مميش :المعركة القادمة معركة تنمية ورخاء وهتبدأ من قناة السويس -
8 الصبح - الفريق مهاب مميش : الرئيس السيسي أمر بالإنتهاء من تنفيذ جميع المشاريع قبل 30-6-2018 -
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء -
لتقاعسه عن العمل.. إحالة موظف بحي وسط الإسكندرية لـ "الإدارية" -
وصفة اللبن السحرية لإزالة الشعر نهائياً من الجسم بدون عودة -
من هو الشاب الذي توسط السيسي ووزير الدفاع في مؤتمر الإسماعيلية؟ -
شرطة النقل تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح مستشفى سرطان الأطفال (صور) -
الأعلى للجامعات الخاصة: 10% زيادة بمصروفات العام الدراسي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مفاجأة.. النيابة الإدارية ترسل أسماء مرشحيها لـ«السيسي»

Google+ Print
مفاجأة.. النيابة الإدارية ترسل أسماء مرشحيها لـ«السيسي» مفاجأة.. النيابة الإدارية ترسل أسماء مرشحيها لـ«السيسي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

في خضم غضب القضاة من تمرير قانون الهيئات القضائية، اجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم السبت، برئاسة المستشار على محمد رزق، رئيس الهيئة وحضور كامل التشكيل دون تغيب أي من أعضائه.

واتفق الاجتماع على ترشيح النواب لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 1 يوليو 2017 حسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لإعمال شئونها وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية.

شاهد أيضا

وحسب بيان صدر نهاية الاجتماع فقد أكد المجلس الأعلى أنه «يأتي إعلاء من النيابة الإدارية رئيسًا وأعضاءً لمبدأ سيادة القانون وتقديمًا لمصلحة الوطن دون سواها، وعقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بما يكون معه القانون نافذًا دون تعقيب عليه».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الفريق مهاب مميش : الرئيس السيسي أمر بالإنتهاء من تنفيذ جميع المشاريع قبل 30-6-2018

8 الصبح - الفريق مهاب مميش : الرئيس السيسي أمر بالإنتهاء من تنفيذ جميع المشاريع قبل 30-6-2018

من هو الشاب الذي توسط السيسي ووزير الدفاع في مؤتمر الإسماعيلية؟

من هو الشاب الذي توسط السيسي ووزير الدفاع في مؤتمر الإسماعيلية؟

مفاجأة.. النيابة الإدارية ترسل أسماء مرشحيها لـ«السيسي»

مفاجأة.. النيابة الإدارية ترسل أسماء مرشحيها لـ«السيسي»

السيسي يودع بابا الفاتيكان بمطار القاهرة

السيسي يودع بابا الفاتيكان بمطار القاهرة