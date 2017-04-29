مفاجأة.. النيابة الإدارية ترسل أسماء مرشحيها لـ«السيسي»

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في خضم غضب القضاة من تمرير قانون الهيئات القضائية، اجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم السبت، برئاسة المستشار على محمد رزق، رئيس الهيئة وحضور كامل التشكيل دون تغيب أي من أعضائه.

واتفق الاجتماع على ترشيح النواب لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 1 يوليو 2017 حسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لإعمال شئونها وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية.

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وحسب بيان صدر نهاية الاجتماع فقد أكد المجلس الأعلى أنه «يأتي إعلاء من النيابة الإدارية رئيسًا وأعضاءً لمبدأ سيادة القانون وتقديمًا لمصلحة الوطن دون سواها، وعقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بما يكون معه القانون نافذًا دون تعقيب عليه».