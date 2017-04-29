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بالفيديو – بسبب غلاء التكييفات.. كيف تبرد هواء المروحة بدون تكلفة؟

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بالفيديو – بسبب غلاء التكييفات.. كيف تبرد هواء المروحة بدون تكلفة؟ بالفيديو – بسبب غلاء التكييفات.. كيف تبرد هواء المروحة بدون تكلفة؟

مع اقتراب قدوم الصيف، ترتفع دراجات الحرارة بشكل كبير مما يجعلنا نبحث على طرق للحصول على البرودة اللازمة. لكن ارتفاع التكييفات مؤخرًا.

زبلغت الأسعار من الـ 1.5 حصان وحتى الـ 3 حصان، من 6400 جنيه إلى 12700 جنيه، وهو ما جعل من الصعب شراءه للجميع، ويجعلنا نلجأ للبحث على طرق بسيطة وأوفر.

وهو ما ظهر في مقطع على "يوتيوب" يوضح كيف تحول المروحة في منزلك إلى تكييف بسيط، ينشر البرودة في منزلك، وبأبسط الإمكانيات. ولن يكلفك التكييف المروحة هذا إلا زجاجتين فارغتين فقط وقطع مكعبات الثلج. 

 

 

المصدر : مصراوى

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