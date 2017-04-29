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في يوم الوفاء.. تكريم ضباط الشرطة المحالين للمعاش بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

في يوم الوفاء.. تكريم ضباط الشرطة المحالين للمعاش بالمنوفية تكريم ضباط الشرطة المحالين للمعاش بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

التقى مدير أمن المنوفية اللواء خالد أبو الفتوح، اليوم السبت، ضباط الشرطة المحالين على المعاش، لتكريمهم في حضور اللواء محمد مسعود مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، وذلك ضمن احتفالات وزارة الداخلية بيوم الوفاء.

وفي لقاء استمر لأكثر من ساعتين عُقد في قاعة المؤتمرات باستاد شبين الكوم الرياضي، استمع مدير الأمن لمقترحات الحضور، وأكد على حرص الوزارة على تلبية جميع مطالبهم، وتقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المختلفة للضباط وأسرهم.

واختتم الحفل بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء هيئة الشرطة والقوات المسلحة.​

تكريم ضباط الشرطة المحالين للمعاش بالمنوفية

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