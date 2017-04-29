مميش يشهد دخول أكبر سفينة حاويات إلى ميناء غرب بورسعيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، دخول السفينة "اركنسيزز" التابعة للخط الملاحي "cma cgm"، ميناء غرب بورسعيد، وهي السفينة الأكبر التي دخلت الميناء منذ بدء عملية تكريكه ضمن خطة التعميق المقررة.

وتبلغ حمولة السفينة 120 طنًا، وتستوعب 11 ألفًا و500 حاوية، بغاطس 14,6 متر.

وفي سياق آخر، أعلن طارق حسنين مدير العلاقات العامة والإعلام بهيئة قناة السويس، أن كراكات قناة السويس وصلت إلى عمق 15 مترًا بواقع 1200 مليون متر مكعب، ضمن أكبر عمق تكريك تنفذه كركات هيئة قناة السويس.

وأشار حسنين إلى أن ثلاث كركات هي التي تتولى عمليات التعميق حاليًا؛ "الكراكة مكة" وهي أكبر كركات الهيئة، و"الكراكة بركات"، و"الكراكة محمود يونس"، لافتًا إلى أنه من المتوقع الوصول إلي العمق المطلوب (16 مترًا) خلال الأشهر القليلة.

وتتبع السفينة خمس تحالفات دولية كبري وهي" cma cgm،cosco،ايفر جرين،oocl،abl" ويعتبر التحالف هو تحالف تم جذبه إلى بمحطة حاويات غرب بورسعيد مؤخرا.​