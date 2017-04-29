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"مرور الوادي الجديد" يحرر 4275 مخافة مرورية خلال أسبوع

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"مرور الوادي الجديد" يحرر 4275 مخافة مرورية خلال أسبوع "مرور الوادي الجديد" يحرر 4275 مخافة مرورية خلال أسبوع

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العميد أشرف الجرف مدير ادارة مرور الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شنت الإدارة العامة لمرور محافظة الوادي الجديد عدة حملات مرورية على مدار الأسبوع الماضي، انتهت اليوم، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، والعميد أشرف الجرف مدير إدارة مرور المحافظة، أسفرت عن تحرير 4 آلاف و275 مخالفة متنوعة.

ترأس الحملات النقيب أحمد ربيع، معاون مباحث المرور، وضُبط خلالها عدد من الدراجات البخارية غير المرخصة ودون لوحات معدنية، فضلاً عن 123 حالة سير برخص تسيير منتهية، و118 حالة قيادة برخصة قيادة منتهية.

كما حررت الحملات 75 مخالفة عدم ارتداء حزام أمان، و108 مخالفة قيادة دراجات نارية دون ارتداء خوذة، و143 حالة قيادة دون رخص قيادة.

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