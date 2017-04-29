مؤسس ويكيبيديا يتعهد بالوقوف مع الأتراك بعد حجب الموقع في تركيا

اسطنبول - (د ب أ):

تعهد جيمي ويلز، مؤسس موقع ويكيبيديا، اليوم السبت بدعم الشعب التركي بعد أن حجبت السلطات موقع الموسوعة الإلكترونية الذي يعد أحد أكثر المواقع شعبية في العالم.

وجاء في رسالة تلقاها بعض المستخدمين إن الحجب هو "إجراء إداري" رغم أنه لا يوجد مؤشر على صدور أمر قضائي كما لم يتم إبداء سبب للحجب. ويبدو أن الحجب يشمل جميع اللغات.

وقال ويلز في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الوصول إلى المعلومات حق أساسي من حقوق الإنسان .. سأقف معك أيها الشعب التركي دائما لتكافح من أجل هذا الحق".

وأكدت مجموعة " تركي بلوكس " التي ترصد الدخول إلى المواقع الإلكترونية في البلاد، ذلك الإجراء الذي أبلغ عنه المستخدمون حوالى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش).

وتعتقل تركيا عشرات الصحفيين وتم إغلاق العشرات من المنافذ الإعلامية خلال العام الماضي.

وتحجب تركيا عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية. وفي الماضي فرضت قيودا على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك حجب يوتيوب وتويتر.