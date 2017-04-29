محمد أنور يعقد قرانه اليوم بحضور نجوم ''مسرح مصر''

شيماء مصطفى

يستعد نجم "مسرح مصر" الفنان محمد أنور، لعقد قرانه اليوم السبت، على فتاة من خارج الوسط الفني، جمعته بها قصة حب في خلال الفترة الأخيرة.

وقال مصدر مقرب من "أنور" إنه وجه دعوة لعدد من الفنانين لحضور عقد القران، أبرزهم أشرف عبدالباقي، وأعضاء فرقة "مسرح مصر"، إضافة إلى محمود عبد المغني، وشيماء سيف.

يذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت ارتباط عدد من نجوم فرقة "مسرح مصر"، أبرزهم حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح، وسبقهم أوس أوس، حيث تزوج منذ عدة أشهر، إضافة إلى على ربيع، كما أعلن محمد عبدالرحمن خطوبته على فتاة من خارج الوسط.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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