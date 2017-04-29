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هولاند يحذر من "خطر الكبير بوصول لوبن" إلى الإليزيه

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هولاند يحذر من "خطر الكبير بوصول لوبن" إلى الإليزيه هولاند يحذر من "خطر الكبير بوصول لوبن" إلى الإليزيه

مصراوي Masrawy

فرنسوا هولاند

بروكسل – (أ ف ب):

حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، السبت، في بروكسل من "الخطر الكبير" الذي يشكله وصول اليمين المتطرف الى الرئاسة متهما حزب مارين لوبن، الجبهة الوطنية، بـ"إخفاء مخططه" الساعي لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الفرنسي في ختام قمة اوروبية مخصصة لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "يجب إبعاد الخطر الكبير المتمثل بوصول اليمين المتطرف الى رئاسة الجمهورية" الفرنسية، متهما حزب المرشحة الرئاسية بـ"إخفاء مخططه الساعي للخروج" من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي.

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