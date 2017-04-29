120 دقيقة في حضرة البابا فرانسيس.. صور

القاهرة - مصراوي:

تصوير - محمد حسام الدين:

رصدت عدسة مصراوي طقوس إقامة القداس الإلهي الذي ترأسه بابا الفاتيكان فرانسيس الأول باستاد الدفاع الجوي اليوم السبت.

ودخل البابا الاستاد على عربة صغيرة، وقام بتوجيه التحية للألاف المؤمنين - ما يقرب من 25 ألف شخص - الذي حضروا القداس.

حصر القداس مسيحيين من ست طوائف، علاوة على شخصيات عامة ووزراء ورجال دين.

وبارك البابا عدد من الحاضرين في دلالة رمزية على منح البركة من أعلى منصب روحي مسيحي في العالم.

وحفلت زيارة البابا للقاهرة ( التي تستمر يومين) بعدد من اللقاءات المهمة حيث شارك في مؤتمر السلام العالمي الذي عقد بمقر مشيخة الأزهر والتقى الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، كما التقى الرئيس السيسي في استقبال رسمي بالقصر الجمهوري.