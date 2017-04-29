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"الوطنية للصحافة" تشكل 3 لجان للعلاقات الخارجية وللشئون المالية والتدريب

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"الوطنية للصحافة" تشكل 3 لجان للعلاقات الخارجية وللشئون المالية والتدريب "الوطنية للصحافة" تشكل 3 لجان للعلاقات الخارجية وللشئون المالية والتدريب

مصراوي Masrawy

الهيئة الوطنية للصحافة

كتبت- هاجر حسني:

استكملت الهيئة الوطنية للصحافة، تشكيل باقي لجانها خلال الاجتماع المنعقد حاليًا بمقرها بالشركة القومية للتوزيع برئاسة عبدالله حسن الوكيل الأول المفوض.

ووقع اختيار الهيئة على شارل فؤاد، لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية، ومحمد الهواري لرئاسة اللجنة المالية والاقتصادية، وعلاء ثابت لرئاسة لجنة التطوير والتدريب.

يذكر أن "الوطنية للصحافة" شكلت هيئة مكتبها بعضوية عبدالله حسن وكيلا أول وعصام فرج وكيلا ثان، كما اختارت الهيئة نايف عبد الله رئيس قطاع الصحافة أمينا عاما.

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