السيسي يودع بابا الفاتيكان بمطار القاهرة

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ودعَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، بمطار القاهرة، عقب انتهاء زيارته إلى مصر، والتي دامت إلى يومين.

كان البابا التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اعقبه بلقاء شيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية.

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وترأس "بابا الفاتيكان"، اليوم السبت، صلاة القدس الإلهي، بستاد الدفاع الجوي، وسط 25 ألف مصري، من مختلف الطوائف المسيحية، كذلك لقاء ممثلي الكنائس، وكهنة الكنيسة الكاثوليكية، في الكلية الإكليريكية، بمنطقة المعادي.