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السيسي يودع بابا الفاتيكان بمطار القاهرة

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السيسي يودع بابا الفاتيكان بمطار القاهرة السيسي يودع بابا الفاتيكان بمطار القاهرة

التحرير

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ودعَّ الرئيس عبد الفتاح ، البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، بمطار القاهرة، عقب انتهاء زيارته إلى ، والتي دامت إلى يومين.

كان البابا التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اعقبه بلقاء شيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية.

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وترأس "بابا الفاتيكان"، اليوم السبت، صلاة القدس الإلهي، بستاد الدفاع الجوي، وسط 25 ألف مصري، من مختلف الطوائف المسيحية، كذلك لقاء ممثلي الكنائس، وكهنة الكنيسة الكاثوليكية، في الكلية الإكليريكية، بمنطقة المعادي.

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التحرير

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