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فيديو| بابا الفاتيكان: لا تستسلموا لإغراءات الحياة وابنوا جسور الحوار

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فيديو| بابا الفاتيكان: لا تستسلموا لإغراءات الحياة وابنوا جسور الحوار فيديو| بابا الفاتيكان: لا تستسلموا لإغراءات الحياة وابنوا جسور الحوار

التحرير

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وجه البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، رسالة شكر للقائمين على استقباله بالكلية الإكليريكية بمنطقة المعادي، خلال ترأسه قداسًا مع كهنة الكنيسة الكاثوليكية.

وقال بابا الفاتيكان، «أنتم تعدون قوة إيجابية ونورًا يصعد من هذا المجتمع»، مطالبًا إياهم ببناء جسور الحوار والتفاهم، وعدم الاستسلام لإغراءات الحياة، متابعًا: «وسط أسباب كثيرة للإحباط أنتم تعدون قوة إيجابية ونورا يسطع من هذا المجتمع».

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وأضاف: «لا تتركوا أنفسكم لليأس، فهناك إنجازات قام بها البعض، واستطاعوا تخطي كل الصعوبات، ومن السهل أن نتهم آخرين، وذلك للظروف الاجتماعية، وقلة الإمكانيات، لكن الذي يستطيع أن يستلهم الروح القدس يستطيع تحويل العقبات إلى فرص، والذي يشتكي دائمًا في الحقيقة هو لا يريد أن يعمل».

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التحرير

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