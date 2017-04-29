فيديو| بابا الفاتيكان: أصلي لتبارك العائلة المقدسة «مصر والمصريين»

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قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إنه يجب على الجميع أن يعيش مع اختلاف الشخصيات واختلاف الآراء، مستدركًا: "عندما يتحجر قلبنا تجاه الإله وتجاه أخواتنا ونشعر أننا أعلى وأفضل من الآخرين، فيعتبر هذا إغواء عامًا".

أضاف فرانسيس، خلال كلمته في لقاء مع كهنة الكنيسة الكاثوليكية، في الكلية الإكليريكية: "علينا أن ننجو بأنفسنا ونأخذ بيد الآخرين للنجاة، خاصة إذا كان الآخرون محتاجين المساعدة"، مؤكدًا أنه يصلي لتبارك العائلة المقدسة مصر والمصريين.

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وأكد بابا الفاتيكان، أن النميمة والحسد أشياء قبيحة، وإذا انقسم البيت على نفسه لن يقوم مجددًا، لافتًا أن الحسد يأتي من الشيطان ويودي إلى الموت.