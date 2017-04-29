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"النيابة الإدارية" ترسل أسماء 3 مرشحين لرئاسة الهيئة إلى رئاسة الجمهورية

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"النيابة الإدارية" ترسل أسماء 3 مرشحين لرئاسة الهيئة إلى رئاسة الجمهورية "النيابة الإدارية" ترسل أسماء 3 مرشحين لرئاسة الهيئة إلى رئاسة الجمهورية

مصراوي Masrawy

المستشار علي محمد رزق

كتب- عمرو علي:

 

قرر المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية في جلسته المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار علي رزق رئيس الهيئة، وحضور كامل تشكيل المجلس، ترشيح 3 من نواب رئيس الهيئة بحسب ترتيب أقدميتهم، لشغل منصب رئيس النيابة الإدارية اعتبارا من أول يوليو المقبل.

 

وذكر بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية أنه تم إرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية، لإعمال شئونها وفقا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية.

وأشار البيان إلى أن هذا الأمر جاء إعلاء من النيابة الإدارية رئيسا وأعضاء لمبدأ سيادة القانون وتقديما لمصلحة الوطن دون سواها، وعقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بما يكون معه القانون نافذا دون تعقيب عليه.

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