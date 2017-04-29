بالصور.. افتتاح قرية "جهينة الغربية" بسوهاج بعد تطويرها

سوهاج – عمار عبد الواحد:

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم، قرية "جهينة الغربية" بسوهاج، بعد انتهاء إعادة إعمارها، بحضور الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

شملت إعادة الإعمار، 50 منزلاً بين هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة ودهان وسيراميك، إضافة الى تأسيس المنازل بالكامل بالغرف والأجهزة الكهربائية.

كما تم تسليم 24 مشروعًا صغيرًا، و50 رأس ماشية، والتكفل بزواج 10 فتيات يتيمات، بالإضافة لتسليم 10 أجهزة تعويضية، وتصل تكلفة أعمال التطوير للقرية إلى 4 ملايين و800 الف جنيه.

وتعد قرية "جهينة الغربية"، إحدى القرى ضمن مبادرة جمعية "الأورمان"، لإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً، والتي تستهدف 40 قرية بمحافظات مصر، بتكلفة تصل إلى 120 مليون جنيه.