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نادي القصة بأسيوط يبتكر برنامجًا لجاذبية السرد بالموسيقى والفنون التشكيلية ـ صور

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مصراوي Masrawy

نادي القصة بأسيوط يبتكر برنامجًا لجاذبية السرد بالموسيقى (1)نادي القصة بأسيوط يبتكر برنامجًا لجاذبية السرد بالموسيقى (1)

نادي القصة بأسيوط يبتكر برنامجًا لجاذبية السرد بالموسيقى (2)نادي القصة بأسيوط يبتكر برنامجًا لجاذبية السرد بالموسيقى (2)

نادي القصة بأسيوط يبتكر برنامجًا لجاذبية السرد بالموسيقى (3)نادي القصة بأسيوط يبتكر برنامجًا لجاذبية السرد بالموسيقى (3)

نادي القصة بأسيوط يبتكر برنامجًا لجاذبية السرد بالموسيقى (4)نادي القصة بأسيوط يبتكر برنامجًا لجاذبية السرد بالموسيقى (4)

نادي القصة بأسيوط يبتكر برنامجًا لجاذبية السرد بالموسيقى (5)نادي القصة بأسيوط يبتكر برنامجًا لجاذبية السرد بالموسيقى (5)

نادي القصة بأسيوط يبتكر برنامجًا لجاذبية السرد بالموسيقى (6)نادي القصة بأسيوط يبتكر برنامجًا لجاذبية السرد بالموسيقى (6)

نادي القصة بأسيوط يبتكر برنامجًا لجاذبية السرد بالموسيقى (7)نادي القصة بأسيوط يبتكر برنامجًا لجاذبية السرد بالموسيقى (7)

نادي القصة بأسيوط يبتكر برنامجًا لجاذبية السرد بالموسيقى (8)نادي القصة بأسيوط يبتكر برنامجًا لجاذبية السرد بالموسيقى (8)

نادي القصة بأسيوط يبتكر برنامجًا لجاذبية السرد بالموسيقى (9)نادي القصة بأسيوط يبتكر برنامجًا لجاذبية السرد بالموسيقى (9)

نادي القصة بأسيوط يبتكر برنامجًا لجاذبية السرد بالموسيقى (10)نادي القصة بأسيوط يبتكر برنامجًا لجاذبية السرد بالموسيقى (10)

نادي القصة بأسيوط يبتكر برنامجًا لجاذبية السرد بالموسيقى (11)نادي القصة بأسيوط يبتكر برنامجًا لجاذبية السرد بالموسيقى (11)

أسيوط ـ أسامة صديق:

ابتكر نادي القصة بأسيوط، برنامج "قصة وفنان،" الذي يهدف لجاذبية السرد عبر دمجه بالفنون الموسيقية والتشكيلية كالتصوير الزيتي.

صرح بذلك شعبان المنفلوطي، رئيس النادي، وقال إن الفكرة تتم عبر سرد الكاتب قصة أو رواية يجاريها الفنان محمود الأبنودي، برسم لوحة تشكيلية مستوحاة من القصة، بينما يقدم الفنان مستجاب الدويك، مقطوعة موسيقية مستوحاة من القصة.

وأضاف المنفلوطي، أن ذلك يساهم في تلاقي الفنون الإبداعية، والربط بينها بشكل جديد، منوهًا إلى أن الأمسيات المخصصة والمشتركة للفنون السردية والموسيقية والتشكيلية، سيتم اختيارها خلال الأربعاء المقبل.

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