أبو الغيط يتلقى تقريرًا مفصلاً حول الوضع في ليبيا

القاهرة - (مصراوي):

قدم السفير صلاح الدين الجمالي، الممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية في ليبيا، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا للأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، حول آخر أبعاد الاتصالات التي أجراها على مدار الفترة الأخيرة مع الأطراف الليبية والدولية المعنية بالأزمة، بما في ذلك نتائج الزيارات التي قام بها إلى هناك مؤخرا.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان حصل مصراوي على نسخة منه، بأن الجمالي قدم هذا التقرير خلال استقبال أبو الغيط – أثناء الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى تونس.

وأوضح أن أبو الغيط كلف، خلال اللقاء، الممثل الخاص بأن يستمر في اتصالاته النشطة، وهو ما يأتي في إطار السعي للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، وبما يضمن الأخذ في الاعتبار وجهات نظر كافة أطياف الشعب الليبي.

وأكد عفيفي عودة جامعة الدول العربية للانخراط بقوة في التعامل مع هذه الأزمة باعتبارها أزمة عربية بالأساس، وكونها تمثل واحدة من أهم الأزمات التي تواجهها المنطقة العربية خلال المرحلة الراهنة.