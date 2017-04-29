مصر تحصد 24 ذهبية في البطولة الأفروآسيوية بالغردقة ـ صور

البحرالأحمر. أحمد عوض:

حصدت مصر 24 ميدالية ذهبية، في مختلف منافسات البطولة الأفروآسيوية لكرة السرعة، المقامة بالغردقة.

وسلم اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الكؤوس والميداليات للفائزين، اليوم السبت، مهنئًا الفائزين والمنتخب المصري، على الميداليات الذهبية في جميع دورات البطولة، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق.

وقال المحافظ إن الرياضة تمثل القوة الناعمة لتنشيط السياحة، وتساهم مع الفن في نقل الصورة الحقيقية والكاملة عن السياحة بالمحافظة، مقدما الشكر للمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب، على دعمه المستمر للمشروعات الرياضية التي يتم تنفيذها بنطاق البحر الأحمر.