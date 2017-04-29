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النيابة الإدارية تجتمع لحسم ترشيحات أقدم 3 نواب

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النيابة الإدارية تجتمع لحسم ترشيحات أقدم 3 نواب النيابة الإدارية تجتمع لحسم ترشيحات أقدم 3 نواب

مصراوي Masrawy

المستشار علي محمد رزق

كتب- عمرو علي:

اجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم السبت، برئاسة المستشار علي محمد رزق رئيس الهيئة، وحضور كامل التشكيل دون تغيب أي من أعضاءه.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ترشيح النواب لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 1/7/2017 بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات لرئاسة الجمهورية، لأعمال شئونها، وفقاً لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية.

وأكدت النيابة الإدارية خلال بيان صحفي لها اليوم السبت، أن ذلك يأتي إعلاءً منها رئيساً وأعضاءً لمبدأ سيادة القانون وتقديماً لمصلحة الوطن دون سواها، وعقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بما يكون معه القانون نافذاً دون تعقيب عليه.

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