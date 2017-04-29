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الرواق الأزهري يطلق برنامج "صناعة الداعية" لدعم مهارات الوعاظ بمصر

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الرواق الأزهري يطلق برنامج "صناعة الداعية" لدعم مهارات الوعاظ بمصر الرواق الأزهري يطلق برنامج "صناعة الداعية" لدعم مهارات الوعاظ بمصر

مصراوي Masrawy

الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

افتتح الرواق الأزهري، صباح اليوم السبت، البرنامج التدريبي لوعاظ الأزهر الشريف "صناعة الداعية"، بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية وتستمر فعالياته على مدار الشهور المقبلة.

وسيتم تنظيم البرنامج لكل مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، و بدأت أولى فعالياته بالقاهرة والجيزة والقليوبية ل 60 واعظا من المناطق الثلاث يتم تدريبهم خلال الأسبوعين المقبلين.

ويشتمل البرنامج على خمسة محاور هي: العلوم الشرعية، واللغة العربية، وحاجة الداعية للتدقيق اللغوي، وضبط اللسان، والتعرف على الأخطاء الشائعة.

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