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نجم مانشستر يونايتد السابق: مندهش من انتقادات «مورينيو» للاعبيه

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نجم مانشستر يونايتد السابق: مندهش من انتقادات «مورينيو» للاعبيه نجم مانشستر يونايتد السابق: مندهش من انتقادات «مورينيو» للاعبيه

التحرير

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أبدى الدولي الانجليزي تيدي شيرنجهام، نجم مانشستر يونايتد السابق، اندهاشه من انتقادات البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق، ضد لاعبيه، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لـ"توك سبورت" البريطانية، اليوم السبت.

وقال نجم مانشستر يونايتد السابق: "لعبت مع العديد من المدربين الكبار، ولم أرى مدربًا كبيرًا يوبخ لاعبيه في الإعلام، حتى السير أليكس فيرجسون، لم يكن ليفعل ذلك، وتيري فينابلز بالتأكيد لن يفعل ذلك، وهما كانا من كبار المدربين، بالنسبة لي".

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وتابع شيرنجهام: "كانا سيخبرونك إذا أخطأت في غرفة خلع الملابس أو في مكتبهم أو سيخصمون لك من راتبك الأسبوعي، كان سيكون الأمر داخليًا في النادي، وأنا أمتلك الكثير من الاحترام للمدربين، الذين عملت معهم".

يشار إلى أن موريينو قام بإنتقاد الدولي الإنجليزي، لوك شاو، الظهير الأيسر للفريق، بعد تقديمه أداء سئ في أحدى المباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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التحرير

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