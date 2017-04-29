مدرب غرناطة بعد الهوبط للدرجة الثانية: مستقبل الفريق براق

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تأكد هبوط نادي غرناطة رسميا إلى دوري الدرجة الثانية في إسبانيا، وذلك عقب خسارته اليوم من ريال سوسيداد بنتيجة 2-1 بهدفي كارلوس فيلا وخوان لوبيز.

وتجمد رصيد غرناطة عند النقطة 20 وبفارق 10 نقاط كاملة عن ديبورتيفو ليجانيس صاحب المركز الـ17 قبل 3 جولات من نهاية الموسم، بعد تعرّضه اليوم السبت، للخسارة رقم 23 في الدوري والرابعة منذ تولي قائد أرسنال السابق توني أدمز المهمة الفنية للفريق يوم 10 أبريل الماضي.

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وقال توني أدمز، بعد الخسارة - في تصريحات نقلها موقع "فور فور تو" - إن مستقبل الفريق جيد للغاية، حيث يسعى النادي لتدعيم صفوفه وتعيين مدير رياضي جديد نجح في التفاوض مع 40% من اللاعبين الذين سيخوضوا مباريات الموسم المقبل، مطالبا الجماهير بعدم النظر إلى الهبوط فقط.