المحمدي أساسيا ورمضان احتياطيا في مباراتي ستوك وهال سيتي

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أعلن مدرب ستوك سيتي ماركز هيوز عن تشكيل ستوك سيتي الذي سيواجه وست هام ضمن مباريات الجولة رقم 35 في الدوري الإنجليزي، والتي شهدت تواجد رمضان صبحي على مقاعد البدلاء.

ويحتل ستوك سيتي المركز الـ11 برصيد 39 نقطة بينما يقبع وست هام في المركز الـ14 برصيد 38 نقطة ويرغب في الخروج بالنقاط الثلاث، لضمان الابتعاد تمامًا عن مراكز الهبوط.

وفي إطار نفس الجولة، يرحل هال سيتي لمواجهة لساوثهامبتون في صراعه للبقاء في الدوري الإنجليزي، تلك المواجهة التي ستشهد تواجد أحمد المحمدي أساسيا في تشكيل هال سيتي.

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وبدوره يحتل هال سيتي المركز الـ17 برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن سوانزي سيتي صاحب المركز الـ18 أول مراكز الهبوط، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز التاسع برصيد 40 نقطة.

وفيما يلي تشكيل ستوك سيتي: بوتلاند- جونسون- شاوكروس- إندي- مونيسا- كاميرون- ويلان- ألين- شاقيري- بيراهينو- أرناتوفيتش

وفيما يلي تشكيل هال سيتي: ياكوبوفيتش- روبيرتسون- ماجوير- رانوكيا- المحمدي- جروسيسكي- نداي- كلوكاس- ماركوفيتش- إيفاندرو- نياسي