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نقيب الصحفيين: أوشكنا على الانتهاء من قانون «التمغة الصحفية» على الإعلانات

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نقيب الصحفيين: أوشكنا على الانتهاء من قانون «التمغة الصحفية» على الإعلانات نقيب الصحفيين: أوشكنا على الانتهاء من قانون «التمغة الصحفية» على الإعلانات

التحرير

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قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن النقابة أوشكت على الانتهاء من تنفيذ مشروع قانون خاص بطابع «الدمغة الصحفية» على الإعلانات، تمهيدًا لطرحه على مجلس النقابة للحصول على الموافقة عليه، ثم إحالته إلى البرلمان.

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وأضاف سلامة، فى تصريحات لـ«التحرير»، «قيمة الدمغة ستكون مُتدرجة تبدأ من 25 إلى 100 جنيه، ولا نستطيع أن نحدد حجمًا دقيقًا لما سيوفره المشروع حاليًا، وهناك دراسات مبدئية تُجرى فى هذا الإطار، والمشروع سيتم تطبيقه على كل الإعلانات التى تنشر فى صحف مطبوعة وإليكترونية خاضعة للنقابة».

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التحرير

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