أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأوقاف تحذر من معاهد إعداد الدعاة غير المعتمدة -
برلماني سابق: «الشعب المصري تحول إلى شحاتين بفضل قوانين النواب» -
شاهد.. حازم إمام يرد على مرتضى منصور: «أمي ربتني كويس» -
فيديو| كريم حسن شحاتة لـ«محمد إبراهيم».. «مش عايزك تتقمص» -
بالفيديو.. إيناسيو: مرتضى منصور لا يتدخل في عملي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

التكلفة والحضور.. تفاصيل احتفالية عيد العمال بفندق الماسة

Google+ Print
التكلفة والحضور.. تفاصيل احتفالية عيد العمال بفندق الماسة التكلفة والحضور.. تفاصيل احتفالية عيد العمال بفندق الماسة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يحتفل الرئيس عبد الفتاح غدًا الأحد بعيد العمال وهو الحفل الذى اعتاد على حضوره كل عام، بدعوة من الاتحاد العام لنقابات عمال والذى يلقى خلاله كلمة بهذه المناسبة.

مكان الاحتفال

يقيم العمال الاحتفال بفندق الماسة بمدينة نصر، وهو المكان نفسه الذى احتفلوا فيه بهذه المناسبة العام الماضى، ومن المقرر أن يتم فتح أكثر من قاعة لاستيعاب العدد المقرر حضوره.

الموعد 

يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة صباحًا، إلا أن أغلب الآراء تؤكد أنه لن يبدأ قبل العاشرة صباحًا.

عدد الحضور 

يقدر عدد الحضور بـ800 عامل و200 آخرين من الشخصيات العامة المتمثلة في الوزراء والبابا وشيخ الأزهر، وعدد من البرلمانيين ورجال الصحافة والإعلام.

التكاليف 

شاهد أيضا

قال محمد سالم نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة، إن الدرع التي تقدم لرئيس الجمهورية في الاحتفال يقدر ثمنها بنحو 27 ألف جنيه، ويتم تصميمها خصيصًا للاحتفال بصك العملة، كما يقدر إيجار القاعة بفندق الماسة بنحو 270 ألف جنيه.

وأضاف سالم أن التكريم تتحمل مصاريفه وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الرئاسة.

أسماء المكرمين 

يكرم السيسى خلال الاحتفال 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى.

ومن الأسماء المكرَّمة: محمد بهاء الدين محمد رضوان إخصائى شئون الأفراد بشركة أسمنت طرة، وصالح محمد صالح حمدان رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس ببورسعيد، وإسماعيل إبراهيم فهمى رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوى ووزير القوى العاملة الأسبق، والدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان رئيس الاتحاد التعاونى العربى بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وخالد عبد اللطيف عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

 ويشمل التكريم أيضًا أحمد يوسف عبد الله أحمد بشركة حلوان للمسبوكات مصنع 9 الحربى، وجلال أحمد حسنين محمد محروس نائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية بالشركة العامة للمعادن بالمعاش، ومنى عبد المعطى عبد الله نصار رئيس قسم الشئون الإدارية بالشركة المصرية للاتصالات، وميلاد نجيب خلة جندي بالهيئة القومية للبريد، واسم المرحوم السيد حلمى على الشامي أمين عام النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر ويتسلم الوسام نجله أحمد.

كما يتم تكريم اثنين من العاملين بوزارة القوى العاملة على إسهامهما فى مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال فى خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما وظيفتهما، وهما: محمد السيد قنديل مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وعصمت محمد بخيت شحاتة ملاحظ حرفيين الحركة والنقل سابقًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني سابق: «الشعب المصري تحول إلى شحاتين بفضل قوانين النواب»

برلماني سابق: «الشعب المصري تحول إلى شحاتين بفضل قوانين النواب»

سفيرة سابقه: «الفاتيكان» بثت زيارة البابا فرانسيس لمصر بكل اللغات

سفيرة سابقه: «الفاتيكان» بثت زيارة البابا فرانسيس لمصر بكل اللغات

عبدالفتاح لـ«عمال أنفاق القناة»: «مصر محظوظة بكم.. ما يحدث عبور ثاني»

عبدالفتاح لـ«عمال أنفاق القناة»: «مصر محظوظة بكم.. ما يحدث عبور ثاني»

أسعار العملات اليوم الأحد 30 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 30 إبريل 2017 في بنك مصر