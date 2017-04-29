التكلفة والحضور.. تفاصيل احتفالية عيد العمال بفندق الماسة

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يحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي غدًا الأحد بعيد العمال وهو الحفل الذى اعتاد على حضوره كل عام، بدعوة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذى يلقى خلاله كلمة بهذه المناسبة.

مكان الاحتفال

يقيم العمال الاحتفال بفندق الماسة بمدينة نصر، وهو المكان نفسه الذى احتفلوا فيه بهذه المناسبة العام الماضى، ومن المقرر أن يتم فتح أكثر من قاعة لاستيعاب العدد المقرر حضوره.

الموعد

يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة صباحًا، إلا أن أغلب الآراء تؤكد أنه لن يبدأ قبل العاشرة صباحًا.

عدد الحضور

يقدر عدد الحضور بـ800 عامل و200 آخرين من الشخصيات العامة المتمثلة في الوزراء والبابا وشيخ الأزهر، وعدد من البرلمانيين ورجال الصحافة والإعلام.

التكاليف

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قال محمد سالم نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة، إن الدرع التي تقدم لرئيس الجمهورية في الاحتفال يقدر ثمنها بنحو 27 ألف جنيه، ويتم تصميمها خصيصًا للاحتفال بصك العملة، كما يقدر إيجار القاعة بفندق الماسة بنحو 270 ألف جنيه.

وأضاف سالم أن التكريم تتحمل مصاريفه وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الرئاسة.

أسماء المكرمين

يكرم السيسى خلال الاحتفال 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى.

ومن الأسماء المكرَّمة: محمد بهاء الدين محمد رضوان إخصائى شئون الأفراد بشركة أسمنت طرة، وصالح محمد صالح حمدان رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس ببورسعيد، وإسماعيل إبراهيم فهمى رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوى ووزير القوى العاملة الأسبق، والدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان رئيس الاتحاد التعاونى العربى بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وخالد عبد اللطيف عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ويشمل التكريم أيضًا أحمد يوسف عبد الله أحمد بشركة حلوان للمسبوكات مصنع 9 الحربى، وجلال أحمد حسنين محمد محروس نائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية بالشركة العامة للمعادن بالمعاش، ومنى عبد المعطى عبد الله نصار رئيس قسم الشئون الإدارية بالشركة المصرية للاتصالات، وميلاد نجيب خلة جندي بالهيئة القومية للبريد، واسم المرحوم السيد حلمى على الشامي أمين عام النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر ويتسلم الوسام نجله أحمد.

كما يتم تكريم اثنين من العاملين بوزارة القوى العاملة على إسهامهما فى مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال فى خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما وظيفتهما، وهما: محمد السيد قنديل مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وعصمت محمد بخيت شحاتة ملاحظ حرفيين الحركة والنقل سابقًا.