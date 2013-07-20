بالفيديو .. إصابة قوية في ركبة إيفرا بسبب عنفه

تعرض باتريس إيفرا ظهير أيسر مانشستر يونايتد لإصابة قوية في ركبته اليسرى وذلك أثناء لقاء ودي جمع فريقه مع نجوم الدوري الأسترالي يوم السبت.

وحقق يونايتد الفوز بخماسية مقابل هدف، وخرج إيفرا متاثرا بإصابته في الدقيقة 75.

وحاول إيفرا استلام كرة بوجه القدم اليسرى، ورفعها في وجه مدافع نجوم الدوري الأسترالي قبل أن ترتطم في صدره وتلتوي ركبته ويسقط أرضا متأثرا بآلامه.

ويستعد يونايتد لانطلاق الدوري الإنجليزي ورحلة الحفاظ على لقبه تحت ولاية ديفيد مويس المدير الفني، ويواجه في المباراة الافتتاحية سوانزي سيتي يوم 17 أغسطس المقبل.

شاهد الإصابة

شاهد ملخص المباراة