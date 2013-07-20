أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة -
الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر -
8 الصبح - حلقة عن زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن و حركة الأبراج الفلكية - حلقة الأحد 2-4-2017 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... لماذا قررت إقتحام مجال الأوبرا -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70 -
قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. إصابة قوية في ركبة إيفرا بسبب عنفه

Google+ Print
بالفيديو .. إصابة قوية في ركبة إيفرا بسبب عنفه بالفيديو .. إصابة قوية في ركبة إيفرا بسبب عنفه

تعرض باتريس إيفرا ظهير أيسر مانشستر يونايتد لإصابة قوية في ركبته اليسرى وذلك أثناء لقاء ودي جمع فريقه مع نجوم الدوري الأسترالي يوم السبت.

وحقق يونايتد الفوز بخماسية مقابل هدف، وخرج إيفرا متاثرا بإصابته في الدقيقة 75.

وحاول إيفرا استلام كرة بوجه القدم اليسرى، ورفعها في وجه مدافع نجوم الدوري الأسترالي قبل أن ترتطم في صدره وتلتوي ركبته ويسقط أرضا متأثرا بآلامه.

ويستعد يونايتد لانطلاق الدوري الإنجليزي ورحلة الحفاظ على لقبه تحت ولاية ديفيد مويس المدير الفني، ويواجه في المباراة الافتتاحية سوانزي سيتي يوم 17 أغسطس المقبل.

شاهد الإصابة

شاهد ملخص المباراة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر