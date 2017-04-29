أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأوقاف تحذر من معاهد إعداد الدعاة غير المعتمدة -
برلماني سابق: «الشعب المصري تحول إلى شحاتين بفضل قوانين النواب» -
شاهد.. حازم إمام يرد على مرتضى منصور: «أمي ربتني كويس» -
فيديو| كريم حسن شحاتة لـ«محمد إبراهيم».. «مش عايزك تتقمص» -
بالفيديو.. إيناسيو: مرتضى منصور لا يتدخل في عملي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير الثقافة: زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر تعتبر كالحج

Google+ Print
وزير الثقافة: زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر تعتبر كالحج وزير الثقافة: زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر تعتبر كالحج

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال وزير الثقافة حلمي النمنم، إن زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى ، تعتبر كالحج، مؤكدًا أن زيارته لم تكن لدعم المسيحيين فقط، بل من أجل مصر والمصريين جميعًا.

وأضاف النمنم، في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن بابا الفاتيكان حرص على إيصال عدة رسائل باللغة العربية، خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح ، أمس الجمعة، موضحًا أن أحاديثه كانت صادقة وتحمل محبة لمصر، مؤكدًا أن بابا الفاتيكان لم يتأخر عن زيارة مصر، لأنه رجل سلام ويقدر مكانة الدولة المصرية، ومدرك تمامًا للدور العالمي الذي تقُدمه مصر، في حربها ضد العنف والإرهاب.

شاهد أيضا

واختتم وزير الثقافة، حديثه قائلًا: «لو الفكر المتطرف منتشر في مصر لما خرج المصريون في 30 يونيو، يقولون للمتشددين ارحلوا، ولمرشد جماعة الإخوان ارحل، ولما استمرت حياتنا على هذا النحو، ولما رأينا صلاة القداس اليوم، وهذا أكد أن مصر ليست بلد التشدد».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني سابق: «الشعب المصري تحول إلى شحاتين بفضل قوانين النواب»

برلماني سابق: «الشعب المصري تحول إلى شحاتين بفضل قوانين النواب»

سفيرة سابقه: «الفاتيكان» بثت زيارة البابا فرانسيس لمصر بكل اللغات

سفيرة سابقه: «الفاتيكان» بثت زيارة البابا فرانسيس لمصر بكل اللغات

عبدالفتاح لـ«عمال أنفاق القناة»: «مصر محظوظة بكم.. ما يحدث عبور ثاني»

عبدالفتاح لـ«عمال أنفاق القناة»: «مصر محظوظة بكم.. ما يحدث عبور ثاني»

أسعار العملات اليوم الأحد 30 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 30 إبريل 2017 في بنك مصر