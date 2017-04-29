وزير الثقافة: زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر تعتبر كالحج

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قال وزير الثقافة حلمي النمنم، إن زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى مصر، تعتبر كالحج، مؤكدًا أن زيارته لم تكن لدعم المسيحيين فقط، بل من أجل مصر والمصريين جميعًا.

وأضاف النمنم، في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن بابا الفاتيكان حرص على إيصال عدة رسائل باللغة العربية، خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة، موضحًا أن أحاديثه كانت صادقة وتحمل محبة لمصر، مؤكدًا أن بابا الفاتيكان لم يتأخر عن زيارة مصر، لأنه رجل سلام ويقدر مكانة الدولة المصرية، ومدرك تمامًا للدور العالمي الذي تقُدمه مصر، في حربها ضد العنف والإرهاب.

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واختتم وزير الثقافة، حديثه قائلًا: «لو الفكر المتطرف منتشر في مصر لما خرج المصريون في 30 يونيو، يقولون للمتشددين ارحلوا، ولمرشد جماعة الإخوان ارحل، ولما استمرت حياتنا على هذا النحو، ولما رأينا صلاة القداس اليوم، وهذا أكد أن مصر ليست بلد التشدد».