«القوى العاملة» تتدخل لحل أزمة «هاني ويل».. والعمال: الوزارة لا تقول الحقيقة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة، فى بيان اليوم السبت، إن الوزارة تدخلت لبحث الشكوى التى تقدم بها مجموعة من العمال بشركة هانى ويل للصناعات الغذائية يتضررون من فصلهم من الشركة، مع إدارة الشركة، وتبين حصول صاحب العمل على أحكام قضائية بالموافقة على فصل العمال مقدمى الشكوى.

وأضاف البيان أن الوزارة قامت بالتفاوض مع صاحب الشركة فى محاولة لتسوية الموضوع وديًا، حيث تم الاتفاق مع إدارة الشركة أن يتقدم العمال بتظلمات من قرار إنهاء خدمتهم، وستقوم الإدارة ببحث كل حالة على حدة، وفى حالة ثبوت كفاءة هؤلاء العمال، سيتم إعادة الملتزمين إلى العمل مرة أخرى.

وأوضح البيان أن إدارة الشركة أفادت بأنه لم يتقدم إليها بالتظلمات إلا 3 عمال فقط، من الشاكين البالغين 33 عاملًا، على الرغم من الجهود التى تبذلها الوزارة مع صاحب العمل لمحاولة التسوية الودية للموضوع.

شاهد أيضا

ورد هانى الشيخ، عضو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، على بيان وزارة القوى العاملة، أن الوزارة لا تقول الحقيقة بشأن أزمتهم، بل إنه بعد أن طلب النائب فايز أبو خضرة استدعاء وزير القوى العاملة لمناقشة الأزمة وحلها، لم يحدث شىء وتجاهل أيضًا رئيس مجلس إدارة الشركة مطالبهم.

وأضاف الشيخ أن رئيس مجلس إدارة الشركة ليس لديه حكم قضائى حتى الآن على العمال الممنوعين من العودة للعمل بقرار منه، موضحًا أن مكتب العمل والشرطة طلبا منه وقت منع العمال من دخول الشركة بصورة من الحكم، إلا أنه ذكر لهم بوروده بعد 15 يومًا من طلبهم، ولم يتم الرد عليهم حتى الآن بعد مرور 40 يومًا على أزمتهم كما ذكر الشيخ.

كان 10 من العمال بينهم سيدتان افترشوا الطريق أمام بوابة الشركة أوائل إبريل الجارى، بعد أن قام رئيس مجلس إدارة الشركة بحذف أسماء 19 عاملًا من عمال الشركة، من بينهم 4 من أعضاء اللجنة النقابية من بوابة الدخول والانصراف، كما قام بنقل 3 آخرين لفرع تابع للشركة بمدينة 6 أكتوبر، بدعوى صدور حكم قضائى بفصلهم وعدد آخر من العاملين بالشركة.