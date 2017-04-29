بالصور || أشهر 10 أساطير ” خاطئة ” عن الإنسان البدائي

سمر العشري

يعرف علماء الحفريات الإنسان البدائى Neanderthal بإنه أحد السلالات التى سكنت الأرض و يعتقد البعض بأنهم أجداد الإنسان العاقل الذين تواجدوا فى أوربا منذ ستمائة الف عام إلى ثلاثمائة وخمسون عام 600,000–350,000 ..

ويحظى الإنسان البدائى بسمعة سيئة على إنه بربرى، همجى ، ذو مستوى ذكاء منخفض ولكن العلماء كل يوم يكتشفون غير ذلك ونعرض لكم الان عشرة أساطير عن الإنسان البدائى غير صحيحة وأثبت العلماء عكسها.

1- أدوات الإنسان البدائي بسيطة للغاية :

كان المعتقد السائد أن أدوات الإنسان البدائى على الأغلب هى قطع الحجارة الحادة التى من الممكن إن يستخدمها فى التقطيع والدفاع عن نفسه، ولكن العلماء والباحثون فى الأعوام العشرة الماضية وجدوا أدلة على عكس ذلك تظهر أن الإنسان البدائى كان له أدوات متقدمة عما نعتقد ،فقد وجدوا أدلة على أشياء تشبه الحبال والسلاسل ..

والعلماء الألمان فى جنوب فرنسا ،وجدوا أداة تعود إلى خمسين ألف سنة صُنعت من أضلاع الغزلان ، تشبه هذه الأداة ما يستخدمه الان العاملين فى صناعة الجلود، ووجدوا كذلك أدوات للتنقيب التى إستخدمها الإنسان العاقل عندما دخل أوربا لأول مرة تشبه تلك التى كان يستعملها الإنسان البدائى..

مما يدل على أن الإنسان البدائى قد نجح فى صناعة أدوات من عظام الحيوانات والتى كانت البداية التى قامت عليها إختراعات الإنسان العاقل بعد ذلك ..

2- الإنسان البدائى يتكلم بأصوات غير واضحة تشبه أصوات الحيوانات :

نتخيل دوماً أن الإنسان البدائى لايستطيع الكلام وبالتالى يعبر عن نفسه بهمهمات وأصوات الحيونات ولكن الأبحاث الحديثة أثبتت إنه طور لغة وأسلوب للكلام خاص به لايشبه اللغات الحالية تماماً ..

قام العلماء بأستخدام أشعة أكس لفحص عظمة hyoid لإنسان بدائى منذ ستين ألف سنة ، وهى العظمة التى تأخذ شكل حرف U وتوجد فى أعلى العنق والمسئولة عن القدرة على الكلام ، وقد وجدوا إنه على الرغم من أن العظمة مختلفة عن الخاصة بالإنسان العاقل أو الحالى ولكنها تقوم بنفس الوظيفة مما يعزز فرضية قدرة الإنسان القديم على الكلام ..

3- الإنسان البدائى لايدفن موتاه

الاعتقاد المنتشر أن الإنسان البدائى الجاهل لايقوم بدفن موتاه ، وهو التفكير الذى تم دحضه بإكتشاف العديد من مقابرهم ، وقد وجد العلماء هيكل عظمى فى كهف فى فرنسا لإنسان من خمسين ألف سنة وقد تم بوضوح دفنه فى قبر وتم حمايته بعناية ..

4- الإنسان البدائى لايعيش فى منزل :

فى مخيلة الإنسان الحالى أن الإنسان البدائى لايعيش فى منزل منظم ، ولكن العلماء أثبتوا أن أماكن معيشتهم كانت منظمة ومقسمة لأماكن للنوم وأماكن لإعداد الطعام، وكانت هناك أماكن خاصة بذبح الحيوانات، ومكان خاص بالموقد للحصول على الدفئ وكانت بداية الكهف مخصصة لإعداد الأدوات الخاصة بهم لإستخدام ضوء الشمس.

5- الإنسان البدائى لا يأكل سوى اللحوم الغير مطهية :

صورة الإنسان البدائى الماثلة فى الأذهان إنه الكائن الذى يجمع بين القرد والإنسان ويمسك فى يده قطعة من اللحمة أنتزعها للتو من فريسته ويلتهمها ،وهى صورة غير صحيحة وهو ماأثبته العلماء عندما وجدوا فى الحفريات الخاصة بأسنان الإنسان البدائى مايدل على إنه كان يلتهم بالإضافى إلى اللحوم الخضروات والأعشاب المطهية ..

6- المجتمع البدائى قاسى على الأطفال :

النظرة التقليدية للمجتمع البدائى أن الطفولة مرحلة صعبة وقاسية وخطرة كذلك ، مع فكرة مسبقة عن عدم قدرة الأباء على حماية الأطفال ، ولكن الحقيقة مختلفة ، فقد أثبت العلماء أن الأطفال كانوا محل إهتمام الكبار ويتم العناية بالمرضى منهم وكانت تجمع بين الاباء والأبناء علاقات عاطفية قوية ..

7- المجتمع البدائى لايحمل أى مظهر للحضارة :

من المعروف أن الحضارة بمعناها المعروف قد بدأ منذ 350000 سنة أى بعد إنتهاء مرحلة الإنسان البدائى ، ولكن الأدلة أثبتت أن الحضارة أزدهرت قبل الفترة المذكورة سابقاً، ففى أحد الكهوف فى أسبانيا وجد العلماء رسوم منذ 40800 أربعين ألف وثمانمائة عام أى تم رسمها على يد الإنسان البدائى..

وكذلك ترجح الإحتمالات أن إنسان Neanderthal قد عرف الموسيقى فقد وجد العلماء قطعة من عظم فخذ لدب على شكل يشبه إلى حد كبير الناى.

8- الإنسان البدائى ليس لديه مشاعر مثل التعاطف أو الأهتمام بالأخرين :

نتخيل الإنسان البدائى على إنه كائن قليل الذكاء قاسى المشاعر ولكن الأدلة أثبتت إنه كان مجتمع يهتم بكبار السن والمرضى ،وقد وجد العلماء بقايا إنسان بدائى كبير فى السن وظهر من الهيكل العظمى الخاص به إنه كان يعانى من إلتهاب المفاصل مدة طويلة قبل وفاته أى كان هناك من يعتنى به ويحضر له الطعام ويساعده على الحركة ..

9- الإنسان البدائى والإنسان الحديث لم يتقابلا :

من الشائع أن هناك فترة زمنية تفصل مابين فناء الإنسان البدائى وظهور الإنسان الحديث ،لكن الحقائق أثبتت أن الإثنين عاشا على الأرض لمدة من الزمن معاً بل أن حصل بينهم تزواج وأن 20% من جينات الإنسان الحديث ترجع إلى الإنسان البدائى ..

10- الإنسان البدائى هو جدنا المباشر :

فى الحقيقة أن الإنسان البدائى والإنسان الحديث عاصرا بعضهما البعض على الأرض لبعض الوقت إلا أن كل منهما ذو خط تطور ونشوئى مختلف عن الأخر ، فمن الممكن إعتبارهم أبناء عم أكثر من إعتبارهم أسلاف لأن الخلط فى الجينات حدث بسبب التزواج .

المصدر : اراجيك

شبكةعيونالإخبارية

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