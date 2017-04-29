رئيس لجنة التظلمات بالجبلاية يرد على مرتضى منصور

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قال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، إن الزمالك لم يتظلم على عقوبات مباراة الأبيض أمام المقاصة بالجولة الـ22 للدوري الممتاز.

أضاف الشوربجي، خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن اتحاد الكرة لم يخطره بتقدم الزمالك بأي تظلمات، مشيرًا إلى أنه لا يعرف أي يء عما ذكره مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي.

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وأعلن مرتضى نمنصور، رئيس نادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، بمقر القلعة البيضاء، أنه تظّلم على قرارات لجنة المسابقات بشأن مباراة فريقه أمام المقاصة.