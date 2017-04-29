عامر حسين: مباراة الزمالك والمقاصة انتهت.. ولن نخوض فيها مرة أخرى

التحرير

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رفض عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، الرد على تصريحات مرتضى منصور، رئيس الزمالك، والتي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي بنادي الزمالك، اليوم السبت.

قال عامر، لـ"التحرير"، إن أزمة مباراة الزمالك والمقاصة انتهت وأُعلنت العقوبات ولا داعي أبدًا للخوض فيها مرة أخرى.

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وشن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا عنيفًا على عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، متهمًا إياه بالتزوير وتوقيع عقوبات على الزمالك، دون عقد اجتماع رسمي للجنة المسابقات.

يذكر أن لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين، اعتبرت المقاصة فائزا على الزمالك بنتيجة 2-0 مع تغريم الأبيض 200 ألف جنيه وخصم 3 نقاط في نهاية الموسم.