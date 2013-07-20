ريفالدو: نيمار سيشكل ثنائي قاتل مع ميسي وسيفوز بالكرة الذهبية

(إفي) - أعرب اللاعب الدولي السابق البرازيلي ريفالدو عن قناعته بأن مواطنه نيمار سيشكل ثنائيا قاتلا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف برشلونة الإسباني، بل وسينجح في الفوز بالكرة الذهبية.

وصرح اللاعب في حوار مع صحيفة (سبورت) "انا سعيد جدا بهذه الصفقة، إنها تعتبر من أكبر الصفقات في تاريخ البرسا مؤخرا، ليس فقط لأنه من أفضل لاعبي العالم بجانب ميسي حاليا، بل لأنه سيظل هكذا".

وقال ريفالدو "أتذكر أنه حينما كان صغيرا قال في حوار أن مثله الأعلى هو ريفالدو، وهذا شرف بالنسبة لي، إنه لاعب رائع، لديه شجاعة ومهارات استثنائية، فضلا عن قدرته على التسجيل، لذا نحن أمام لاعب استثنائي".

وأضاف النجم الدولي السابق "أعتقد أنه وبدون شك سيكون له شأن كبير في المستقبل، إنه لا يزال صغيرا وانظر لشهرته على الصعيد الدولي، تخيل ما الذي يمكن أن يفعله للبرسا في المواسم المقبلة".

وأكمل ريفالدو "البرسا فريق يجعل البرازيليين يشعرون بإعجاب، لأنه دائما ما يضمن تقديم كرة قدم جيدة وجذابة وهجومية فضلا عن كم النجوم الذين يهدفون للصراع على أي لقب، وهذا أمر غير مضمون في أي نادي أخر".

وعن امكانية وجود خلافات بين ميسي ونيمار في المستقبل قال "هذا مجرد غباء، بالعكس اللاعبين الكبار يرغبون دائما في تواجد الأفضل بجانبهم، هذا أفضل للجميع، ما فعله البرسا أمر استثنائي.. الجمع بين ميسي ونيمار في فريق واحد شيء رائع، سيفوز البرسا بالمزيد من الألقاب في وجودهما".