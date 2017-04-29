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ننشر نص مكالمة مرتضى منصور وثروت سويلم

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ننشر نص مكالمة مرتضى منصور وثروت سويلم ننشر نص مكالمة مرتضى منصور وثروت سويلم

التحرير

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أذاع ، رئيس نادي ، محتوى مكالمته مع ثروت سويلم، المدير التنفيذي للجبلاية، اليوم السبت، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر النادي، الذي تحدث خلاله عن كل التفاصيل الخاصة بمشكلة مباراة الفريق ضد المقاصة ضمن منافسات الدوري الممتاز في كرة القدم.

جاء نص المحتوى:

- مرتضي منصور: دلوقتي إنت الختم بتاعك اتسرق وأنا هاعمل بلاغ بكرة الصبح وده ماينفعش إزاي يجيلي خطاب مش موقع منك. 

ثروت: يا سيادة المستشار دلوقتي عاوزين نحل.

- مرتضي منصور: أنا دلوقتي كلمت اللواء خالد عبد العال والأمن موافق على التلات وانت ليه عامل لنا مشكلة ما الماتشات بتتقام أهي في يوم واحد وفي الإسكندرية اللي حصل فيها تفجير كمان.

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ثروت سويلم: صح وبجمهور كمان أنا ماينفعش أقول على الغلط صح.

- مرتضى منصور: دلوقتي أنا اتفقت مع هاني أبو ريدة إننا نلعب يوم التلات وكنت عاوز أبتدي بالجيش وانتو قولتلولي لا بالمقاصة وأنا وافقت إيه المشكلة بقى.

ثروت سويلم: حصل.

وفي سياق آخر ألغى مرتضى منصور، عقده مع بريزنتيشن بناءً على طلب الجمعية العمومية للنادي.

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التحرير

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