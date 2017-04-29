سافوي: الأهلي منظومة كبيرة مثل بايرن ميونخ وبرشلونة

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قال الخبير الألماني «سافوي» استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي بمؤسسة «شون كلينك» الألمانية، إن لديهم أكثر من مشروع في اتفاقية التعاون بين الأهلي و«شون كلينيك»، فبخلاف المحاضرات الحالية هناك تصور بإنشاء مركز تأهيل وعلاج طبيعي في الأهلي خلال المستقبل القريب، وذلك حسبما أفاد خلال المحاضرات التي يلقيها لأطباء النادي بمقر الجزيرة، وتستمر حتى الإثنين المقبل.

أضاف سافوي: "المحاضرات تعتبر نقطة بداية في مشروع المستشفى، فالمحاضرات ونقل الخبرات ستساعد في إعداد كوادر طبية في الأهلي على أعلى مستوى، مما يعني أن العنصر البشري سيكون مدربا ومجهزا للعمل في المركز، لكن ما يحتاج لوقت هو الحصول على أرض وعملية البناء والتجهيز، ونحن الآن لا يهمنا السرعة في البناء بقدر الإعداد الجيد لمنظومة كبيرة لا بد أن تكون كل تفاصيلها مدروسة ومعدة على النحو الأمثل".

استكمل سافوي: "بكل صراحة.. نحن وجدنا إدارة أكثر من رائعة في النادي الأهلي، وجدنا الأهلي منظومة كبيرة تعمل بشكل جديد، وتسعى للتطور ومواكبة العلم الحديث، ومن بداية المباحثات حول اتفاقية التعاون والتي قام بها الأستاذ عماد وحيد، عضو المجلس، أدركنا أن الأهلي مؤسسة مختلفة، وتتعامل وفق أسس ونظام لا تحيد عنه، وهو أمر أسعدنا كثيرا وأتمنى أن يستمر التعاون والتواصل بين الأهلي و«شون كلينيك»، ونحقق معا نجاحات عديدة.. كنت متابعًا لعلاج مروان محسن منذ بداية العملية الجراحية التي خضع لها مع البروفيسور مايكل ماير، وعملية تأهيله تتم تحت إشرافي، فاللاعب أجرى العملية وظل بعض الوقت في ألمانيا لبدء مرحلة التأهيل، ثم عاد إلى القاهرة لاستكمال التأهيل، قبل أن يأتي مرة أخرى إلى ألمانيا للحصول على برنامج التأهيل الجديد، ويعود مجددا للقاهرة، وتأهيل اللاعب يسير بشكل جيد، وأعتقد أنه سيعود إلى الملاعب بشكل أسرع مما يتوقع له".

تابع سافوي: "وللعلم، مروان مثال حي على الهدف الذي نسعى له من خلال التعاون بين الأهلي وشون كلينيك، أن نزيل كل هذه الخطوات التي تفصل بين العملية الجراحية وعودة اللاعب للمباريات، فهدفنا أن يجري اللاعب العملية في ألمانيا فقط، ويعود إلى مصر لتنفيذ البرنامج التأهيلي، ولا يكون بحاجة للعودة إلى ألمانيا مرة أخرى"، مؤكدًا أن الأهلي منظومة كبيرة للغاية، وبه أمر لا يوجد مثله في ألمانيا؛ وهو الرياضات الكثيرة التي يشارك بها الأهلي غير كرة القدم؛ مثل اليد والسلة والطائرة والكاراتيه والسباحة، فالأهلي يلعب الكثير من الرياضات، والمدهش أنه متفوق للغاية في كل هذه الألعاب، سواء محليا أو قاريا، لذا يتملكه شعور كبير بالفضول لمعرف سر تفوق الأهلي في كل هذه المجالات".

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وواصل سافوي: "أعتبر الأهلي مثل بايرن ميونخ، وبرشلونة، فهذه الأندية الثلاثة لديها روح قتالية غريبة، لا توجد حتى في أكبر الأندية بإنجلترا، أراهم دائما لديهم رغبة في التطور، وتحقيق المزيد من النجاحات ولا يقفون أبدا عند ما تحقق، بل يريدون المزيد.. فالأهلي مثلا هو الأكبر في مصر وإفريقيا والوطن العربي، لكني لم أشعر أن الأهلي تباهى بهذا الأمر، بل رأيت أنه يبحث عن شيء جديد، يريد الوصول إلى العالمية، ويخلق دوافع جديدة لنفسه كل يوم، ويسعى لأن يكون الأفضل من نفسه، والدليل على ذلك وجودي هنا، فالأهلي يريد تطوير نفسه في كل شيء إداريا وطبيا ورياضيا".