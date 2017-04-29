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المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا : تغرم مصر ملياري دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية

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المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا : تغرم مصر ملياري دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا : تغرم مصر ملياري دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية

قضت المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا، الجمعة، بتغريم ملياري دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية على خلفية "خرق العقود السابقة" المبرمة بين الجانبين.
وحمّلت المحكمة الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس"، "مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي يمر بصحراء سيناء شمال شرق إسرائيل".
وكانت الشركتان المصريتان المذكورتان، قد طعنتا بحكم سابق صادر عن المحكمة السويسرية المذكورة في ديسمبر 2015، قضى بتغريمهما بـ1.73 مليار دولار.
وفي أعقاب الحكم المذكور، أكدت وزارة البترول المصرية أن الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "اعتبرتا قرار المحكمة السويسرية باطلا وأعلنتا نيتهما الطعن بالحكم حسب الإجراءات القانونية المرعية"،  وفق موقع "روسيا اليوم" الإخباري الذي نقل النبأ.
إسرائيل في هذه الأثناء تتطلع لتصدير غازها إلى دول الجوار عبر الأراضي والمياه المصرية، إلا أن القاهرة جمدت المباحثات بهذا الصدد بعد الحكم السابق ضد الشركتين المصريتين آنفتي الذكر، واشترطت تسوية جميع الخلافات بين الشركتين المذكورتين وإسرائيل لاستئناف المفاوضات حول مشاريع ضخ الغاز الإسرائيلي عبر أراضيها.
تجدر الإشارة إلى أن مصر، وبعد أن كانت تصدر الغاز لإسرائيل، تحولت إلى مستورد له منها منذ سنة 2012 على خلفية اعتداءات المسلحين المتكررة على الأنابيب العابرة لسيناء، واتهام تل أبيب القاهرة بالتقصير في حماية خطوط الغاز في سيناء.
 
 
 

المصدر : البداية

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